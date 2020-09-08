Разозлился и начал бить: петербуржец стал фигурантом дела после смерти тещи на Стародеревенской

Стали известны обстоятельства смерти женщины на Стародеревенской улице в Приморском районе Петербурга. Оказалось, что перед этим она ссорилась с зятем.
Как уже писала gazeta.spb.ru, о смерти женщины стало известно накануне, 7 сентября. В полицию позвонил зять женщины и заявил, что нашел труп тещи. Квартира при этом, по его словам, была в крови.
На месте правоохранители нашли тело 74-летней женщины, которое лежало лицом вниз. На нем зафиксировали рану в затылочной области.
Зять был пьян. Его и задержали в качестве подозреваемого, а на месте изъяли пневматический пистолет.
Правоохранители смогли установить, что мужчина поссорился с тещей и начал бить ее руками.
По факту возбудили уголовное дело. Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания.