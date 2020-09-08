Разозлился и начал бить: петербуржец стал фигурантом дела после смерти тещи на Стародеревенской

Разозлился и начал бить: петербуржец стал фигурантом дела после смерти тещи на Стародеревенской
Стародеревенская улица. Фото: панорамы "Гугл"

Стали известны обстоятельства смерти женщины на Стародеревенской улице в Приморском районе Петербурга. Оказалось, что перед этим она ссорилась с зятем.

Как уже писала gazeta.spb.ru, о смерти женщины стало известно накануне, 7 сентября. В полицию позвонил зять женщины и заявил, что нашел труп тещи. Квартира при этом, по его словам, была в крови.

На месте правоохранители нашли тело 74-летней женщины, которое лежало лицом вниз. На нем зафиксировали рану в затылочной области.

Зять был пьян. Его и задержали в качестве подозреваемого, а на месте изъяли пневматический пистолет.

Правоохранители смогли установить, что мужчина поссорился с тещей и начал бить ее руками.

По факту возбудили уголовное дело. Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания.

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