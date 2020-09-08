В Петербурге резко возросла заболеваемость коронавирусом

В Северной столице за сутки выявили 210 инфицированных коронавирусом, впервые с 19 июля.

Об этом стало известно во вторник, 8 сентября. Общее число заболевших в городе достигло 38 218 человек, Как сообщил федеральный оперштаб по борьбе с эпидемией, в этом же время независимые исследования показывают, что реальное число переболевших инфекцией петербуржцев может быть в 15-20 раз больше. Многие переболели, не зная, что это Covid-19 или бессимптомно.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Позже в России зарегистрировали первую в мире вакцину от Covid-19, которую разработал Цент имени Гамалеи. Все участники испытаний отметили, что чувствуют себя хорошо, укол помог всем.

В ходе испытаний препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у всех участников исследований.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первую партию вакцины «Спутник V» выпустили в гражданский оборот.