«Ростелеком» прокомментировал информацию о закрытии поисковика «Спутник»

Отечественный поисковый сервис «Спутник» не прекратил работу, а всего лишь сменил стратегию, заявили в «Ростелекоме».

Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что при переходе на официальный сайт сервиса «Спутник» больше невозможно произвести запрос информации — поисковой строки больше нет. Вместо этого пользователям предлагается изучить другие разработки компании и воспользоваться корпоративным браузером.

В пресс-службе «Ростелекома» закрытие сервиса не подтвердили. Дело в том, что компания сменила ориентиры. «Спутник» продолжит свою работу, но лишь с государственными органами и корпоративными клиентами. Об этом сообщает ТАСС.

Поисковый сервис «Спутник» запустили еще в 2014 году. Он был доступен для всех пользователей, но так и не смог стать популярным. Отсутствие успеха подтолкнуло руководство ООО «ПП «Спутник» на мысли о переходе на другую концепцию развития.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что государственный поисковик «Спутник», на который было потрачено 20 млн долларов, признали неэффективным.