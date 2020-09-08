В Петербурге обсудили подготовку к «ЕВРО-2020»

Во вторник, 8 сентября, в Смольном обсудили вопросы, связанные с проведением футбольного турнира «ЕВРО-2020» в Северной столице в 2021 году.

Заседание Межведомственного оперативного штаба по подготовке в турниру возглавил вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.

Кириллов в ходе встречи сообщил, что городская инфраструктура полностью готова принять мероприятие. В Северной столице пройдет 4 игры, которые примет стадион «Санкт-Петербург». Определены и тренировочные объекты для футболистов команд-участниц чемпионата — стадион «Петровский» и спортивная база в Зеленогорске. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Помимо этого, выбраны гостиницы для размещения гостей города в период чемпионата. Составлен план необходимого транспортного обслуживания.

Болельщики смогут вновь собираться в дни матчей на Конюшенной площади в оборудованной футбольной деревне. Также, посмотреть матчи совместно можно будет и на Дворцовой площади.

Во время заседания особое внимание было уделено вопросу эпидемии коронавирусной инфекции. В ближайшее время начнется активная подготовка профилактических мероприятий, которые город организует на объектах проведения турнира. Кириллов подчеркнул, что Петербург должен быть готов обеспечить безопасность петербуржцам и болельщикам из других городов и стран независимо от того, как в дальнейшем будет развиваться ситуация.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бюджет Евро-2020 в Петербурге составит 3,5 млрд рублей.