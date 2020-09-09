Сотрудник петербургского ФСИН сам оказался под стражей, вымогая взятку у осужденного

В Петербурге суд отправил под стражу сотрудника УФСИН, который, по версии следствия, вымогал взятку у осужденного.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Дело о взятке рассмотрел Невский районный суд.

По данным следователей, сотрудник УФСИН России по Петербургу и Ленобласти, требовал у осужденного взятку в сто тысяч рублей. Эту сумму он хотел получить за разрешение проживать за пределами исправительного центра для осужденных, которые отбывают наказание в виде принудительных работ.

При этом в случае отказа осужденному обещали ухудшить условия отбывания.

Взятку злоумышленник получил 7 сентября на парковке на проспекте Обуховской Обороны.

Сам обвиняемый просил у суда не отправлять его под стражу из-за конфликта с руководством ФСИН. Следователи, впрочем, отметили, что злоумышленник пытался скрыться с места происшествия.

Под стражей он проведет до 6 ноября этого года.