Песков прокомментировал слухи об отставке Беглова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в правительстве знают о непрекращающихся слухах об уходе Александра Беглова с поста губернатора Санкт-Петербурга.

Песков считает, что за данными сообщениями стоят некие заказчики, которые руководят кампаниями по распространению ложной информации. Он отметил, что они никаким образом не влияют на мнение правительства, поскольку в Кремле прекрасно понимают, что в век информационных технологий активно распространяются всевозможные фэйки и информационные вбросы. Об этом сообщают РИА-новости.

Таким образом, слухи об отставке Беглова были опровергнуты официально на правительственном уровне. Песков добавил, что в Кремле смотрят на факты. Показательным стало то, как Петербург прошел пик пандемии по коронавирусу. Никаких оснований для отправления в отставку губернатора попросту нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов прокомментировал слухи о своей отставке.