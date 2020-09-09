Беглов прокомментировал слухи о своей отставке

Губернатор Петербурга Александр Беглов высказался по поводу непрекращающихся слухов о его грядущей отставке.

Во вторник, 8 сентября, глава Северной столицы, отвечая на вопрос журналиста, отметил, что не собирается уходить со своей должности. Также он рассказал, почему временно за него часть документов подписывал вице-губернатор Валерий Пикалев. Все дело в том, что Беглов вывихнул правую руку, а левой писать он не мог. Также Беглов объяснил свое «отсутствие» в Смольном. Оно было связано исключительно с разъездами, в которых глава города как раз таки и выполнял свои прямые обязанности, решая важные вопросы. Об этом сообщает Znak.com.

Отметим, ранее отставку Беглова опровергали в городской администрации. Информацию об уходе, активно распространяющуюся с августа, в пресс-службе назвали не более, чем «сплетнями».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов «ВКонтакте» подвел итоги первой рабочей недели осени.