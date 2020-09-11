Спектакли, выставки, музыкальный фестиваль: культурная афиша Петербурга на предстоящие выходные

Gazeta.SPb.ru рассказывает о культурных событиях Северной столицы на предстоящие выходные.

С 9 сентября по 8 ноября в Зимнем дворце можно посетить выставку одного из самых известных современных китайских художников Чжана Хуаня — «В пепле истории». Экспозиция состоит из произведений нескольких серий, выполненных в разных техниках и насчитывает более 30 работ. Многие из них созданы под впечатлением от посещения Петербурга.

Напомним, что во дворе Эрмитажа установлена многометровая скульптура Будды, которая вызвала общественный резонанс в социальных сетях. Также Gazeta.SPb.ru сделала подборку различных памятников, статуй, стел и арт-объектов, которые в разные годы вызывали неоднозначную оценку петербуржцев и городских властей.

С 12 сентября в Петербурге начнется театральный сезон. Многие учреждения культуры уже составили репертуар, которым порадуют своих зрителей. Например, театр «БУФФ» приглашает в этот день на музыкальную комедию «Элиза», поставленную Исааком Штокбантом по мотивам пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион». А на малой сцене «Кабаре-буфф» будет показан музыкальный спектакль в стиле кабаре «Париж для двоих». 13 сентября можно будет посмотреть «Маленькие истории большого города» о жителях Петербурга.

12 сентября театр «Мастерская» покажет спектакль «Преступление и наказание», Театр Комедии имени Акимова — спектакль «Энергичные люди», театр «Балтийский дом» — мюзикл «Скрипач на крыше», Театр музкомедии — премьеру «Жар-птица. Песни о войне», театр «Суббота» — спектакль «Леха», «Петербург-концерт» совместно с Русским музеем — оперу «Евгений Онегин», ТЮЗ имени Брянцева — спектакль «Конек-Горбунок», Театр «На Литейном» — спектакль «Вот это театр». 13 сентября в Небольшом драматическом театре (НДТ) состоится спектакль «Валентинов день».

11 сентября в Музее театрального и музыкального искусства откроется выставка «Благословляю всё, что было …» к 75-летию со дня рождения советского и российского актера Георгия Тараторкина («Преступление и наказание» Льва Кулиджанова (1969) и «Чисто английское убийство» Самсона Самсонова (1974) и т.д.). Среди экспонатов можно будет увидеть документы и фотографии из семейного архива и архивов театров, кадры из фильмов, программки и афиши спектаклей, сценические костюмы, правительственные награды.

До 28 сентября в музее «Россия – моя история» будет работать выставка «Воздушный мост Жизни». Этот проект расскажет о том, как при помощи авиации блокадный Ленинград снабжали продовольствием и всем необходимым для обеспечения жизни горожан, а также эвакуировали людей.

12 сентября в Юсуповском саду пройдет Фестиваль всемирной музыки «Части Света». В программе: петербургская группа Markcsheider Kunst, армянское джазовое трио Цвет Граната, предводительница современного гусельного возрождения Ольга Глазова, этно-электронные OYME с музыкой и песнями финно-угорских народов мокша, эрзя и шокша, группа «Аквариум». Кроме того, гостей ждут международная ярмарка, мастер-классы по танцам разных народов и игре на музыкальных инструментах, лекции о путешествиях, детская зона и кухни народов мира. Количество посетителей ограничено.