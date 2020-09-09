Эрмитажный Будда, кот, Петр I на ступенях Манежа: какие арт-объекты пришлись не по душе петербуржцам

Статуя Будды, выставленная во дворе Эрмитажа, поразила петербуржцев и вызвала бурю возмущения у Коммунистов России, которые потребовали уволить гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского «за предательство Эрмитажа как музея и за оскорбление памяти участников Штурма Зимнего». Gazeta.SPb.ru вспоминает о судьбе скульптур, памятников и арт-объектов, в разные годы получивших неоднозначную оценку горожан и властей Петербурга.

В понедельник во дворе Эрмитажа появилась гигантская статуя Будды авторства китайского художника Чжан Хуаня. Арт-объект тут же вызвал шквал комментариев в социальных сетях. А Коммунисты России, очевидно, не оценив замысел автора, даже потребовали убрать скульптуру и пожаловались в Министерство культуры РФ на генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского. Он в свою очередь высказывания о том, что Будда якобы пугает детей и уродует место исторических событий, оставил без комментариев. Тем временем Петербург знает немало историй о неоднозначной оценке горожан подобного рода объектов.

В 2018 году перед Чемпионатом мира по футболу у Центрального выставочного зала «Манеж» появился шестиметровый кот. Его автор Вильгений Мельников применил экспериментальную технику — конструкция была изготовлена из надутого металла. Этот памятник домашнему питомцу назвали самым высоким в Европе. По задумке кот совсем небольшой, просто одет в огромный доспех, защищающий от типичной петербургской погоды. Горожанам даже предложили выбрать ему имя. Среди вариантов были Кот Петя, Мурдиаль или ДонКиКот. Однако некоторые предложили назвать его Кот Урот, Мистер Жесть или Монстрокот, встретив новость о скульптуре резкой критикой в адрес ее создателя и тех, кто принял решение об установке конструкции.

В 2005 году в Манеже проходила персональная выставка Зураба Церетели. Тогда на ступенях выставочного зала разместили бронзовый памятник Петру I авторства знаменитого скульптора. Фигуру царя из-за ее размеров — почти шесть метров — не смогли поместить внутри здания. Царь долго стоял на ступенях и сильно раздражал многих петербургских эстетов. А по окончании мероприятия Церетели предложил городским властям найти место для установки и предложил несколько вариантов, среди которых были Троицкая площадь, Заячий остров, въезд на Биржевой мост или Петровская набережная. Однако было решено, что в историческом центре с его законченной архитектурной композицией бронзовому Петру не место. В результате выбор пал на набережную Финского залива — в 2006 году памятник установили у гостиницы «Прибалтийская».

В 2003 году в честь 300-летия Петербурга на Сенной площади была открыта «Башня мира» — необычное для центра города сооружение, в основе которого располагался гранитный эллипс, а не нем — двухметровый цоколь из нержавеющей стали, из которого вверх восходила массивная металлическая структура, покрытая изогнутыми прозрачными пластинами. На них на 32 языках было написано слово «мир». Это был подарок от Франции: идея создания принадлежит скульптору Кларе Хальтер, а архитектором является Жан-Мишель Вильмонт. Стела находилась на оживленной магистрали 7 лет. Впоследствии она стала представлять угрозу для пешеходов и транспорта, так как из-за высокой температуры ее стеклянные конструкции деформировались. В 2010 году специалисты «Ленсвета» разобрали сооружение и отвезли ремонтировать, после чего стало известно, что на свое место оно уже не вернется.

Еще одним подарком к 300-летию Петербурга стали деревянные идолы Чансын от республики Корея. Предполагалось, что 15 фигур будут оберегать петербуржцев от злых духов, а также приносить удачу и благополучие. Авторами скульптур стали мастера Джонг Хон и Кинг Джу Хо. Идолы установили в парке Сосновка неподалеку от пересечения проспектов Мориса Тореза и Светлановского. В 2015 году подарок пришлось демонтировать, поскольку их начал разрушать грибок. В стволах появились трещины, в которые стала проникать влага. В заключении специалистов Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета им. С.М. Кирова говорилось, что древесина утратила свои физико-механические свойства, а значит скульптуры восстановлению не подлежат. Отметим, что вопрос демонтажа обсуждался совместно с представителями консульства Кореи, которых до этого комитет по благоустройству через комитет по внешним связям оповестил об акте вандализма — в ночь с 14 на 15 апреля 2015 года неизвестные спилили четыре идола и повредили еще два.