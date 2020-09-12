Почти половина россиян не хотят делать прививку от Covid-19

Меньше всего сомневающихся в Москве. Фото: pixabay.com

Меньше всего сомневающихся в Москве. Фото: pixabay.com

Почти половина жителей России не собирается делать прививку от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом свидетельствуют результаты опроса.

За лето в стране выросло количество тех, кто высказывается против вакцины и считает пандемию выдумкой. Так, 45,6 % респондентов не будут делать прививку.

Как сообщил РБК со ссылкой на исследование в дирекции по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики, при этом 24,6% из этих людей будут следить за ходом массовой вакцинации, а 25% — против любых прививок.

Напомним, что о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа заявил президент РФ Владимир Путин. По данным главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, препарат обеспечит иммунитет против Covid-19 как минимум на два года. А первыми вакцину получат 10-15 регионов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первая партия российской вакцины от коронавируса направлена в регионы.