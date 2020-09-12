Первая партия российской вакцины от коронавируса направлена в регионы

Первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V» направили в регионы России для групп риска.

Речь идет о препарате, разработанном Центром имени Гамалеи. Как сообщил ТАСС со ссылкой на Минздрав, в рамках пилотной поставки будет отработана логистика доставки вакцины в субъекты страны, распределение и организация вакцинации людей, входящих в группы риска.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Россия 11 августа первой зарегистрировала вакцину от COVID-19, которую назвали «Спутник V». Ее разработал Центр имени Гамалеи. Вакцина основана на известной платформе, на которой был создан ряд других препаратов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что последствия перенесения коронавируса могут ощущаться годами.