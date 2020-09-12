Ученые предупредили, что последствия перенесения коронавируса могут ощущаться годами

Переболевшие коронавирусом люди могут ощущать долгосрочные последствия. Об этом предупредили ученые из Пражского университета.

По их словам, пациенты, которым удалось побороть Covid-19, часто страдают от долгосрочных последствий болезни.

Как сообщили на портале Science Direct, даже через 110 дней после выздоровления у многих пациентов наблюдается повышенная утомляемость (у 55%), потеря памяти (34%), рассеянность внимания (28%) и нарушения сна (30,8%). 42% участника исследования жаловались на одышку, а 20% — на выпадение волос.

Исследователи полагают, что выявленные данные указывают на важность долгосрочного наблюдения за людьми, которые перенесли новую болезнь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сингапурские ученые раскрыли новый способ обнаружения коронавируса. Специалисты изобрели уникальную маску, датчики которой способны собирать информацию о дыхании, уровне кислорода, частоте сердечных сокращений, температуре тела и давлении пользователя.