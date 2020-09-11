Сингапурские ученые раскрыли новый способ обнаружения коронавируса

В маску устанавливаются датчики, которые собирают информацию о различных жизненных показателях человека. Фото: pixabay

В маску устанавливаются датчики, которые собирают информацию о различных жизненных показателях человека. Фото: pixabay

Ученые из Сингапура представили маску, выявляющую симптомы коронавируса. Средство индивидуальной защиты оснащено крошечными датчиками.

Специалисты изобрели уникальную маску, датчики которой способны собирать информацию о дыхании, уровне кислорода, частоте сердечных сокращений, температуре тела и давлении пользователя. Отмечается, что чипы покрыты специальным составом, что делает их влагоустойчивыми.

Как сообщило издание The Straits Times, собранная информация поступает через Bluetooth на смартфон. И с помощью специального приложения врачи получают данные и оценивают состояние здоровья пользователя.

Ученые планируют выпустить маску на рынок после сентябрьских испытаний. Стоимость данного изобретения составит около $20.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кремле оценили уровень распространения коронавируса в России. По словам пресс-секретаря главы РФ, наблюдаемый сейчас небольшой рост числа случаев инфицирования является естественным.