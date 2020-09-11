В Кремле оценили уровень распространения коронавируса в России

Наблюдаемый рост заболеваемости коронавирусом в ряде регионов России незначительный, и с возможным обострением ситуации система здравоохранения «абсолютно однозначно» справится. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе пресс-конференции его спросили, как в Кремле реагируют на разницу цифр о количестве летальных исходов от Covid-19, которые предоставляют региональные штабы и Росстат. Пресс-секретарь российского лидера порекомендовал ориентироваться на первых, поскольку у них была «утвержденная методика подсчета».

Как сообщили РИА Новости, Песков также предложил обратиться за разъяснениями в Росстат.

Пресс-секретарь главы РФ отметил, что наблюдаемый сейчас небольшой рост числа случаев инфицирования является естественным, поскольку многие вернулись из поездок и начался учебный процесс

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские ученые нашли новый способ лечения Covid-19 без ИВЛ.