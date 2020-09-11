Российские ученые нашли новый способ лечения Covid-19 без ИВЛ

Российские ученые нашли новый способ лечения Covid-19 без ИВЛ
Аппараты ИВЛ жизненно необходимы при пневмонии. Фото: Pixabay

Лишь одному из пятидесяти пациентов с Covid-19 потребовалась искусственная вентиляция легких после ингаляций гелий-кислородной смесью. Об этом рассказал научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев.

Новую систему лечения испытали в республике Коми. Полученный опыт специалист назвал положительным. Он отметил, что ИВЛ — довольно тяжелая нагрузка для организма. Поэтому ингаляции разогретыми до 90-95 градусов гелий-кислородными смесями значительно превосходят эту процедуру во время пневмонии на фоне коронавирусной инфекции нового типа.

Как сообщили РИА Новости, Черешней подчеркнул, что все тяжело больные выжили, а также хорошо перенесли экспериментальную методику. Ее будут испытывать и дальше.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больницу имени Раухфуса обеспечили 9 новыми аппаратами ИВЛ и радиографической системой. Губернатор Северной столицы Александр Беглов лично ознакомился с техникой и оценил ее возможности.

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