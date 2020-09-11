Больницу имени Раухфуса обеспечили 9 новыми аппаратами ИВЛ и радиографической системой

Больницу имени Раухфуса обеспечили 9 новыми аппаратами ИВЛ и радиографической системой
Город обеспечивает больницы необходимым оборудованием. Фото: pixabay.com

В четверг, 10 сентября, в Городском многопрофильном центре высоких медицинских технологий имени Раухфуса представили новое медицинское оборудование.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов лично ознакомился с техникой и оценил ее возможности.

Новая радиографическая система XGEO GU60A является универсальной. С помощью нее специалисты смогут делать рентген пациентам даже с самыми тяжелыми травмами. Провести процедуру можно как на каталке, так и в инвалидном кресле.

Девять новых аппаратов искусственной вентиляции легких также позволяют выбирать разные режимы работы с пациентами в любых состояниях. Оборудование можно задействовать как для детей, так и для взрослых. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Дополнительное оснащение оборудованием станет большой поддержкой для больницы, которая каждый год обеспечивает медицинской помощью более 100 тысяч детей с различными травмами.

Отметим, на покупку новых единиц техники для стационара городское правительство выделило 60 миллионов рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медики выяснили, что пациентам с COVID-19 на ИВЛ помогает музыка.

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