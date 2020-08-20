Медики выяснили, что пациентам с COVID-19 на ИВЛ помогает музыка

Наибольший терапевтический эффект отмечают в тех случаях, когда пациентам предлагали или самостоятельно выбрать музыку, или предоставили большой список для выбора. Фото: pixabay.com

Наибольший терапевтический эффект отмечают в тех случаях, когда пациентам предлагали или самостоятельно выбрать музыку, или предоставили большой список для выбора. Фото: pixabay.com

Американские специалисты установили, что состояние тяжелых больных с коронавирусом может улучшить музыкальная терапия.

По мнению исследователей, музыка может благоприятно воздействовать на организм во время отлучения человека от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В тех случаях, когда коронавирус значительно поражает легкие, пациента переводят на ИВЛ, и аппарат буквально берет на себя дыхательную функцию. Столь серьезное вмешательство в деятельность организма не проходит без последствий.

Порой после отключения от ИВЛ люди заново учатся дышать, ходить, говорить, глотать. В этот непростой реабилитационный период, считают ученые Дрексельского и Темпльского университетов в США, облегчить состояние может музыка, поскольку она активирует выброс эндорфинов, «гормонов радости».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о лучшем средстве для лечения инфекций верхних дыхательных путей.