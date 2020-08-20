Ученые назвали лучшее средство для защиты верхних дыхательных путей от инфекций

Лучшим средством от инфекций верхних дыхательных путей (ИВДП) официально признан мёд. Это установили ученые Оксфордского университета.

Специалисты отбирали наиболее действенное лекарство из традиционных на Западе методов лечения ИВДП. Оксфордские исследователи обосновывают свои выводы на анализе 14 научных работ, посвященных этому вопросу, пишет Medical Xpress.

Клинические испытания, в которых приняли участие свыше 1 700 человек, показали, что применение меда помогает не только эффективно избавиться от кашля, но и в целом сократить среднюю продолжительность инфекции на два дня. Эксперты считают, что успех меда обусловлен перекисью водорода в составе, а также идеальной для раздраженного горла мягкой и обволакивающей консистенцией.