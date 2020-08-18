Ученые нашли уязвимое место коронавируса и ищут лекарство

Эксперты уже предположили, какой препарат может помочь зараженным пациентам.

Американские ученые рассказали, что нашли уязвимое место коронавируса, и теперь думают над тем, каким препаратом можно вылечить пациентов. Они отмечают, что слабым место инфекции является главная протеаза Mpro. Достаточно снизить ее активность и тогда коронавирус будет не страшен. Об этом пишет ТАСС. С этой задачей может справиться противовоспалительный препарат эбселен, который обычно назначают людям при инсультах, потери слуха и звона в ушах.

Отмечается, что протеаза Mpro помогает вирусу размножаться внутри клетки человека.

«Главная протеаза — это один из главных белков коронавируса нового типа, на который можно «натравить» существующие, но немного видоизмененные препараты»,

— отметили ученые.

Пока что эффективность данного лекарства не доказана.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые рассказали, как проявляются симптомы коронавируса.