На воскресных протестах в Минске задержали около 250 человек

Правоохранители продолжают задерживать участников несанкционированных митингов в республике Беларусь.

В воскресенье, 13 сентября, местные жители вновь вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с итогами президентских выборов. За обстановкой пристально следят сотрудники правопорядка. По состоянию на 15:00 в стране выявлено 17 скоплений протестующих. Их общее количество оценено в 3 тысячи человек. Об этом сообщают РИА Новости с ссылкой на пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольгу Чемоданову.

В нескольких районах Минска сотрудники милиции задержали приблизительно 250 человек. Все они так или иначе нарушали общественный порядок, используя оскорбительные плакаты, запрещенные флаги или символику.

В целом, обстановка находится под полным контролем силовых структур. В случае перекрытия движения участникам акций, работники ГАИ оперативно организуют объездные маршруты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к резиденции Лукашенко в Минске стянули военную технику.