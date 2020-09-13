К резиденции Лукашенко в Минске стянули военную технику

У дворца Независимости в Минске в воскресенье, 13 сентября, перед началом очередных протестов появилась спецтехника.

Военные на 10 БТР стоят у забора дворца со стороны здания «ЭКСПО». С противоположной стороны припаркованы машины с водометами. Помимо этого, недалеко от резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко расположились автозаки и служебные милицейские автомобили. Об этом сообщают РИА новости.

Напомним, массовые протесты в республике Беларусь начались после подведения итогов президентских выборов, на которых снова победил Лукашенко. Граждане страны оказались не согласны с результатами голосования и поспешили выйти на улицы, чтобы потребовать у местных властей проведения новых и честных выборов. Митинги проходят уже на протяжении целого месяца. Поначалу правоохранители применяли против участников протестов силовые методы (в ход шли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты), однако позднее прекратили данные действия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лукашенко заявил, что в случае краха Белоруссии Россию будет ждать та же участь.