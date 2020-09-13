К резиденции Лукашенко в Минске стянули военную технику

К резиденции Лукашенко в Минске стянули военную технику
Протесты в Белоруссии. Фото: Tut.by.

У дворца Независимости в Минске в воскресенье, 13 сентября, перед началом очередных протестов появилась спецтехника.

Военные на 10 БТР стоят у забора дворца со стороны здания «ЭКСПО». С противоположной стороны припаркованы машины с водометами. Помимо этого, недалеко от резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко расположились автозаки и служебные милицейские автомобили. Об этом сообщают РИА новости.

Напомним, массовые протесты в республике Беларусь начались после подведения итогов президентских выборов, на которых снова победил Лукашенко. Граждане страны оказались не согласны с результатами голосования и поспешили выйти на улицы, чтобы потребовать у местных властей проведения новых и честных выборов. Митинги проходят уже на протяжении целого месяца. Поначалу правоохранители применяли против участников протестов силовые методы (в ход шли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты), однако позднее прекратили данные действия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лукашенко заявил, что в случае краха Белоруссии Россию будет ждать та же участь.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
военная техника дворец независимости минск протесты


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Канаде автомобилист сбил толпу пешеходов
Водитель Kia Rio скончался после вылета машины в кювет в Лужском районе
Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска
Асмус заявила, что «подарила» развод Харламову
МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для туристов из России
Беглов перечислил свои любимые блюда в Петербурге
Водитель Peugeot врезался в столб на улице Пионерстроя, а после пересел на такси
Петербуржцы публикуют в Сети яркие вспышки молний