В Ленобласти закрылись избирательные участки

В Ленинградской области подошел к концу единый день голосования.

В регионе ровно в 20:00 закрылись все 995 избирательных участков. Отдать свой голос местные жители могли в течение 3 дней с 11 по 13 сентября. После закрытия работники избирательных комиссий начнут подсчет голосов.

Явка по состоянию на 18:00 составила 44,9%. Свой выбор сделали 611932 избирателя.

По словам председателя Леноблизбиркома Михаила Лебединского, выборы прошли спокойно, а текущий показатель явки уже превысил цифры, которые фиксировались на губернаторских выборах в 2015 году.

Напомним, в основной день голосования, в Ленобласти прошли не только выборы губернатора, но дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1, а также очередные, дополнительные, повторные выборы депутатов советов депутатов в муниципальных образованиях Волховского, Всеволожского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Сланцевского, Тосненского районов и в Сосновоборском городском округе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как проходят выборы губернатора Ленобласти на участке №388 в Гатчине.