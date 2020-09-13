Противоэпидемических мер много: как проходят выборы губернатора Ленобласти на участке №388 в Гатчине

Gazeta.SPb.ru рассказывает, как проходят выборы губернатора Ленинградской области на участке №388 в Гатчине.

Один из избирательных участков — №388 — находится в детском саду №13 в городе Гатчина на проспекте 25 Октября. При входе на его территорию корреспондента Gazeta.SPb.ru встретили двое волонтеров. Впрочем, за веселым «Здравствуйте!» ничего не последовало — девушки были увлечены разговором. С какой стороны следует войти в здание, журналисту, собиравшемуся постучать не в ту дверь, объяснила сотрудница полиции (кстати днем перед дошкольным учреждением дежурила машина).

На входе в детский сад стояли двое мужчин: один измерял температуру бесконтактным термометром, второй прыскал на руки антисептик. После того как корреспондент Gazeta.SPb.ru надел маску (ее можно было взять из конвертика у двери), его пропустили внутрь. Иными словами, противоэпидемические меры в связи с Covid-19 на избирательном участке №388 соблюдаются тщательно.

На втором этаже садика, где, собственно, и проходит голосование, в послеобеденное время большого количества желающих поставить галочку или крестик напротив фамилии одного из кандидатов в губернаторы Ленобласти не наблюдалось. Корреспондент Gazeta.SPb.ru был один. Его встретили несколько сотрудников избирательной комиссии: все были в халатах, поэтому понять, кто из них наблюдатель, было сложно. Хотя, по словам пресс-секретаря Союза МИК России Анны Малофеевой, предполагалось, что все они будут в специальной форме (например, белых жилетках) с камерами для видеофиксации.

У стола журналисту выдали одноразовую ручку, попросили достать паспорт и самостоятельно заполнить графу с паспортными данными в регистрационном журнале. После того как были проставлены все подписи, корреспондент Gazeta.SPb.ru взял бланк для голосования и отправился в кабинку за занавеску, а после — к урне.

Дверь, в которую сначала собирался постучать журналист, оказалась выходом. Таким образом, в условиях эпидемии коронавируса голосующие не пересекаются друг с другом и не создают столпотворения.

Напомним, 13 сентября в 83 субъектах России проходят муниципальные и региональные выборы. Эта избирательная кампания стала самой крупной после внесения поправок в Конституцию и введения ограничений в связи с Covid-19. На воскресенье выпал основной день голосования, досрочное волеизъявление состоялось 11 и 12 сентября.

Избирательные участки в Ленинградской области открылись рано утром в 8:00 и будут работать до 20:00. По состоянию на 15:00, явка избирателей составила 37,82%: свой голос за одного из кандидатов, по словам председателя Леноблизбиркома Михаила Лебединского, отдали 515 435 жителей 47 региона.