В Комздраве рассказали о 20 новых зарегистрированных случаях смерти от коронавируса

За прошедшие сутки в Северной столице подтвердилось еще 20 случаев гибели от коронавирусной инфекции. В комитете по здравоохранению сообщили подробности и причины летальных исходов.

Все 20 пациентов ушли из жизни в период с 5 по 12 сентября. Речь идет о 11 мужчинах в возрасте от 32 до 88 лет и о 9 женщинах в возрасте от 63 до 88 лет. Официальной причиной смерти госпитализированных стала пневмония, развившаяся на фоне подтвержденной COVID-инфекции.

Напомним, согласно последним актуальным данным на воскресенье, 13 сентября, в городе за все время эпидемии зафиксировано 2650 случаев смерти от коронавируса.

За прошедшие сутки болезнь выявили у еще 206 петербуржцев. Выздороветь удалось 104 пациентам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Комздраве рассказали о 23 жертвах коронавируса в Петербурге.