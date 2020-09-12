В Комздраве рассказали о 23 жертвах коронавируса в Петербурге

В Комздраве рассказали о 23 жертвах коронавируса в Петербурге
Подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: gov.spb.ru

В Северной столице в субботу, 12 сентября, подтвердили 23 новых случая летального исхода от последствий, вызванных заболеванием Covid-19.

Подробности о жертвах коронавирусной инфекции привели в городском Комитете по здравоохранению. За сутки в Петербурге зарегистрировали смерти одиннадцати мужчин в возрасте от 51 до 81 года и двенадцати женщин в возрасте от 43 до 90 лет. Их смерти наступили в период с 8 по 11 сентября.

Как сообщили в ведомстве, основной причиной летального исхода пациентов стала двусторонняя пневмония, которая возникла в результате заболевания коронавирусом нового типа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки вирус выявили у 203 жителей города на Неве. По всей стране зафиксировано 5 тыс. 488 случаев заболевания за последние 24 часа.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
жертвы коронавируса комздрав коронавирус пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лавров пообещал, что Россия ответит на возможные санкции из-за дела Навального
«Избавление от мучений»: РПЦ призывает привиться от Covid-19
Осенью в России вырастут цены на картофель
В Бразилии специалист по коренным народам стал жертвой аборигенов
Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт
Китайский врач развеял популярный миф о правильном питании
Виртуальная копия Венеции сохранит город в случае затопления
Все регионы получат первые партии вакцины от Covid-19 до 14 сентября