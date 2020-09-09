Единый день голосования 2020 в России: кого будут выбирать

В России пройдут первые после пандемии Covid-19 крупные выборы, которые продлятся не один, а три дня — с 11 по 13 сентября — и коснутся 83-х регионов из 85-ти.

Так, в 20 регионах будут выбирать губернаторов, в четырех — депутатов Государственной Думы РФ, в 11 субъектах — региональные парламенты, в пяти городах — мэров. Также нужно будет избрать городские думы и советы и пр.

В 18 регионах выборы губернаторов пройдут напрямую, всенародным голосованием. Еще в двух — региональными парламентами. Кто-то из глав будет избираться впервые, а кто-то — на новый срок. Так, на роль новичков претендуют в Архангельской, Еврейской автономной, Иркутской и Калужской областях, Камчатском и Пермском краях, Коми, Севастополе и Чувашии. На второй срок идут в Брянской, Костромской, Ленинградской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тамбовской областях, Татарстане и Краснодарском крае. В Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах губернаторов выберут региональными парламентами.

Ленинградская область

Выборы губернатора Ленинградской области пройдут 13 сентября. Среди кандидатов — президент Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» Александр Габитов, руководитель фракции ЛДПР в ЗакСобрании Ленобласти, председатель постоянной комиссии по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству Андрей Лебедев, действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, руководитель фракции Справедливая Россия в ЗакСобрании Ленобласти, председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Александр Перминов — все они зарегистрированы; отказ в регистрации получили секретарь и член бюро Ленинградского обкома партии Вадим Гришков и руководитель юридического департамента Валерий Шинкаренко; а атаман Станичного казачьего общества «Станция Ладожская» в итоге снялся с выборов.

По данным мониторингово-экспертной миссии Российского фонда свободных выборов, уровень подготовки к выборам, а также противоэпидемические меры безопасности на всех избирательных участках оценят 23 медианаблюдателя. Отмечается, что все они — представители разных регионов и имеют опыт работы на выборах в России и Белоруссии.

Напомним, что глава Центризбиркома России Элла Памфилова предложила Единый день голосования перенести, например, на апрель, тем самым совместив его со школьными каникулами. Дело в том, что избирательные участки часто находятся на территории школ, а на фоне пандемии коронавируса большое скопление людей может представлять угрозу заражения как для них, так и для детей.