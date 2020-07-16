Памфилова заявила о возможном переносе единого дня голосования

В случае, если выборы растянутся на несколько дней, единый день голосования должен быть перенесен с сентября на другой месяц. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Памфилова указала на то, что сентябрь — самый неудачный месяц для проведения голосования. В том числе из-за того, что в избирательных комиссиях состоит множество учителей.

«Если это перманентно в законе будет прописано, на будущее обязательно Единый день голосования надо переносить», — приводит слова Памфиловой «РИА Новости».

Единым днем голосования в 2020 году объявлено 13 сентября. В этот день в России пройдут выборы глав 20 субъектов Федерации и депутатов законодательных органов в 11 регионах. Избрать губернатора, в частности, предстоит жителям Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что действующий глава Ленобласти Александр Дрозденко выдвинул свою кандидатуру на выборах губернатора.