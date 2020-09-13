Явка на губернаторских выборах в Ленобласти составила почти 38%

В основной день (с учетом дней досрочного голосования) по состоянию на 15:00 на выборах губернатора Ленинградской области явка избирателей составила 37,82%.

Свой голос за одного из кандидатов отдали 515435 жителей 47 региона. Об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщил председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский на брифинге о ходе дня голосования.

«В целом выборы идут спокойно, организованно. Хочу поблагодарить своих коллег. Участковые комиссии несут тяжелую работу. Хочу поблагодарить наблюдателей, которых достаточно много», — сообщил Лебединский во время конференции.

Напомним, выборы в Ленинградской области проходят с 11 по 13 сентября. Избирательные участки закроются в 20:00, после чего начнется подсчет голосов избирателей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что явка избирателей в Ленобласти на 12:00 составляла 32,78%