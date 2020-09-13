Выборы в Ленобласти: явка избирателей составила 32,78%

По состоянию на 12:00, активность избирателей в Ленинградской области зафиксирована на значении в 32,78%. Данную информацию опубликовал Леноблизбирком.

Отметим, что явка в 32,78% была рассчитана с учетом досрочного голосования, которое проходило 11 и 12 сентября.

Напомним, в воскресенье, 13 сентября, проходит единый день голосования. Помимо выборов губернатора, в области проходят дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1, а также очередные, дополнительные, повторные выборы депутатов советов депутатов в муниципальных образованиях Волховского, Всеволожского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Сланцевского, Тосненского районов и в Сосновоборском городском округе.

Отдать свой голос на 935 открывшихся избирательных участках жители Ленобласти смогут до 20:00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что явка на выборах в Ленобласти превысила 30%.