Минтранс предлагает запретить пьяным россиянам ездить на электросамокатах

К средствам индивидуальной мобильности отнесли электросамокаты, моноколеса, сегвеи, скейтборды, роликовые коньки и тому подобное. Фото: unsplash.com

К средствам индивидуальной мобильности отнесли электросамокаты, моноколеса, сегвеи, скейтборды, роликовые коньки и тому подобное. Фото: unsplash.com

Министерство транспорта и ГИБДД разработали масштабный проект изменений в ПДД, которые касаются владельцев авто, самокатов, сегвеев и других средств передвижения.

Соответствующий документ состоит из нескольких блоков. Как сообщает «Коммерсантъ», в одном из них вводится термин «Средства индивидуальной мобильности» (СИМ), к которому отнесли электросамокаты, сегвеи, ролики, скейтборды и беговелы. Использовать их влаельцы смогут только в трезвом виде.

Также вводятся новые правила тонировки, запрет парковки на «островках безопасности», изменение зоны действия знаков «Стоянка запрещена» и «Остановка запрещена». Кроме того, изменения позволят использовать в транспортном средстве аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, которые не подпадают под нынешний ГОСТ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В ГИБДД предупредили водителей о сбоях при записи через госуслуги. Причиной этого стали технические работы на севере МВД России.