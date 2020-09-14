Жители Ленобласти наблюдали северное сияние

В ночь на 14 сентября, в Ленинградской области небо озарило светом северного сияния.

Фотографии уникального по своей красоте природного явления были опубликованы в группе «Северное сияние Спб Ленобласть» в социальной сети «Вконтакте». Фотограф смог запечатлеть не только сияние, но и восход луны. Увидеть зрелище можно было в поселке Пятиречье.

Примечательно, что северное сияние обычно появляется на небе с сентября по март. Поэтому, явление зафиксированное в Ленобласти стало первым за сезон.

Напомним, подобное свечение неба происходит из-за столкновения заряженных частиц с атомами в верхних слоях атмосферы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что северное сияние заметили над Ладожским озером. В феврале жители Ленобласти в течение часа могли наблюдать за явлением и наглядно наблюдать, как перемещаются ярко-зеленые волны.