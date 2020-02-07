Северное сияние заметили над Ладожским озером

Жители Ленобласти заметили северное сияние над Ладожским озером.

Соответствующие фотографии очевидцы опубликовали в соцсетях. Наблюдать за северным сиянием можно было в течение часа.

«В Ленинградской области поймали северное сияние. Волны ярко-зеленых сполохов прокатились по небу над Ладожским озером. Снимки наглядно демонстрируют как они перемещались в течение часа», — рассказали очевидцы в группе «Граждане города Сосновый Бор» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти обещают ясную погоду наступающей ночью. Специалисты не уточняют, удастся ли увидеть сияние в Санкт-Петербурге. Сейчас небо над Северной столицей затянуто тучами.