Северное сияние заметили над Ладожским озером

Северное сияние заметили над Ладожским озером
Северное сияние в Ленобласти. Фото: vk.com/grazhdanesb

Жители Ленобласти заметили северное сияние над Ладожским озером.

Соответствующие фотографии очевидцы опубликовали в соцсетях. Наблюдать за северным сиянием можно было в течение часа.

«В Ленинградской области поймали северное сияние. Волны ярко-зеленых сполохов прокатились по небу над Ладожским озером. Снимки наглядно демонстрируют как они перемещались в течение часа», — рассказали очевидцы в группе «Граждане города Сосновый Бор» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти обещают ясную погоду наступающей ночью. Специалисты не уточняют, удастся ли увидеть сияние в Санкт-Петербурге. Сейчас небо над Северной столицей затянуто тучами.

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