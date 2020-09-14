В Петербурге осветили 128 детских и спортивных площадок

К началу осени в Северной столице обновили освещение на десятках детских и спортивных площадок. До конца года новые светильники должны быть установлены на 300 таких площадках.

Как сообщили в пресс-службе петербургского «Ленсвета», на текущий год было запланировано обновление освещения на 300 детских и спортивных площадках в разных районах города, половина работ уже выполнена. На 128 уличных игровых пространствах установили около 250 светильников.

Работы на 55 площадках прошли без дорогостоящих земляных работ, требующих специального проектирования, а на 73 площадках освещение обновили в рамках адресной инвестиционной программы при выполнении работ по реконструкции и строительству освещения.

Сейчас сотрудники «Ленсвета» завершают строительство освещениях на детских площадках в Шушарах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Колпинский район получил современное освещение.