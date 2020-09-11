Колпинский район получил современное освещение

В Колпинском районе Петербурга продолжаются работы по строительству и модернизации уличного освещения.

Как сообщили в пресс-службе петербургского «Ленсвета», в сентябре новым освещением обзавелись три квартала Колпино, а до конца года все оставшиеся старые ртутные светильники на городских улицах будут заменены на светодиодные.

В этом году с учетом стройки и модернизации освещения территория Колпинского района получит 1623 новых светодиодных светильника. Они светят ярче устаревших светильников с ртутными лампами и 2,7 раза меньше потребляют электроэнергию.

Также в Колпино заменят старые железобетонные опоры и воздушные линии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красном Селе за лето модернизировали уличное освещение в 11 кварталах. Оценить модернизированное освещение могут 25% населения Красного Села, то есть, около 16 тысяч человек, проживающих в этих кварталах.