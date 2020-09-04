В Красном Селе за лето модернизировали уличное освещение в 11 кварталах

В течение летних месяцев одиннадцать кварталов Красного Села получили новое уличное освещение, особое внимание уделили школам, детским садам, а также игровым и спортивным и площадкам.

Об этом в пятницу, 4 сентября, информирует пресс-служба администрации Санкт-Петербурга. Так, оценить модернизированное освещение могут 25% населения Красного Села, то есть, около 16 тысяч человек, живущих в кварталах, которые примыкают к Геологической улице, а также улицам Спирина, Свободы, Рябчиков и проспекту Ленина.

По поручению губернатора Северной столицы Александра Беглова особое внимание уделялось освещению на территории объектов для детей и спортсменов. Также внутри кварталов подсвечены пешеходные дорожки. Число фонарей выросло в 5 раз, но благодаря новым экономичным светильникам потребление электроэнергии стало меньше на 17%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Красногвардейский район два дня назад накрыл блэкаут: несколько десятков домов остались без воды и света.