В Красногвардейском районе жители 46 домов остались без воды и света

Официальной информации о произошедшем пока нет. Фото: pixabay.com

Официальной информации о произошедшем пока нет. Фото: pixabay.com

Жители масштабного жилого комплекса «Новая Охта» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга вечером 2 сентября остались без электричества.

На коммунальную аварию горожане пожаловались в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». По словам авторов публикации, без электроэнергии, начиная с шести вечера, осталось 46 домов. При этом здания зависят от электричества значительнее, чем можно предположить: отключение света лишило жильцов еще и воды, а некоторые застряли в лифтах.

В комментариях около восьми вечера стали появляться сообщения о возвращении света, однако далеко не во всех домах. Интернет-пользователи предполагают, что причиной сбоя стала авария на подстанции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему замену коммуникаций в квартире лучше доверить специалистам.