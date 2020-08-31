Почему не стоит проводить самостоятельно замену коммуникаций в квартире

Эксперты рассказывают, какие граждане совершают ошибки при замене коммуникаций в своем жилище.

В конце марта заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров заявил, что коммунальные сети страны изношены в среднем на 58% (при их общей протяженности свыше 900 тысяч км). По его словам, ежегодно должны заменяться не менее 5% старых труб. В первую очередь это касается объектов тепло- и водоснабжения. Но, по статистике, меняются лишь около 2%.

Чиновник призвал как можно скорее решить эту проблему, сравнив коммунальную систему с состоянием здоровья человека. Дескать, болезнь проще предотвратить, чем лечить. А профилактика и своевременная диагностика лучше ремонта и латания дыр.

Забота о здоровье лежит на плечах самого человека. Как и контроль за состоянием собственного жилища. Проблема коммунальных сетей в масштабах страны — это предмет заботы федеральных ведомств. Решать ее в конкретных домах и квартирах обязаны хозяева и управляющие компании. В противном случае последуют аварии, а за ними — ощутимые потери, компенсировать которые коммунальные службы пытаются при помощи повышения тарифов на услуги ЖКХ.

Что касается внутридомовых коммуникаций, то, судя по отзывам в соцсетях, самая распространенная «болячка» — это текущие после замены трубы в квартире. Часто собственники жалуются: сделали свежий ремонт, но его испортила внезапная протечка. И тут хозяева начинают задаваться вопросом — за чей счет будет производиться восстановление. В случае, если заменой коммуникаций занималась УК и работа была сделана спустя рукава, отвечать и возмещать убытки гражданам придется именно ей. А вот если за дело брались сами квартиранты, виноватых можно не искать. Особенно если, меняя в квартире коммуникации, человек не озаботился состоянием стояков, труб и другого подводящего и отводящего оборудования.

Генеральный директор Управляющей компании «Мир» Денис Хрусталев напоминает: выполнение работ по замене коммуникаций в квартире — это целый комплекс мероприятий. Следует помнить, что в зоне ответственности УК находится все до первого крана на входе в жилище, а остальное принадлежит собственнику и отвечать за это ему. Полный состав общего имущества определен п. 5 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность». Однако, по мнению Хрусталева, сложно обеспечить надлежащее качество, разделяя на «мое» и «не мое — общее».