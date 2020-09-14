В Петербурге увеличат мощности фармацевтических производств за 200 млн рублей

«ФАРМАКОР ПРОДАКШН» построит в Петербурге комплекс по разработке и производству лекарств. Фото: pixabay.com

«ФАРМАКОР ПРОДАКШН» построит в Петербурге комплекс по разработке и производству лекарств. Фото: pixabay.com

Фонд развития промышленности Петербурга выделил более 200 млн рублей на расширение мощностей фармацевтических производств. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Евгения Елина.

Компании ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН» и АО «Активный компонент» обратились в фонд с просьбой о предоставлении кредита для покупки оборудования. Денежные средства предоставляются в рамках программы «Займы для приобретения оборудования, используемого при производстве лекарственных средств и средств защиты».

«ФАРМАКОР ПРОДАКШН» намерена построить в Петербурге комплекс по разработке и производству лекарств, а также склад площадью 10 тыс. кв.м., где будут храниться сырье и готовая продукция. Фонд займ в размере почти 200 млн рублей на семь лет.

А компании «Активный компонент» предоставили займ в размере 27 млн рублей на пять лет. На эти средства будет закуплено оборудование для расширения объемов производства и оснащения новой большой площадки в Пушкине.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вложат 3,5 млрд в новый фармзавод.