По ЦПКиО запретили ездить на самокатах

В парке участились случае наезда на пешеходов и белок. Фото: пресс-служба ЦПКиО им. С. М. Кирова

В парке участились случае наезда на пешеходов и белок. Фото: пресс-служба ЦПКиО им. С. М. Кирова

Также ввели ограничения по скорости для велосипедистов.

Сотрудники ЦПКиО им. С.М. Кирова провели опрос среди посетителей, чтобы узнать, как они относятся к самокатчикам и велосипедистам. Согласно результатам, многие против того, чтобы по территории парка ездили на самокатах, а также хотят ограничения скорости для велосипедистов. Отмечается, что запрет не касается детей до 10 лет, если они гуляют с родителями. Любителей двухколесного вида транспорта просят ездить со скоростью до 10 километров в час и только по асфальтированным дорожкам.

Правило будет действовать с 17 сентября.

Напоминаем, что о нововведении задумались после того, как участились случаи наездов на пешеходов и белочек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минтранс предлагает запретить пьяным россиянам ездить на электросамокатах.