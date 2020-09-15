На самокате по новым правилам. Дети не поймут

Проект поправок к Правилам дорожного движения, посвященных езде на самокатах, роликах, скейтах и моноколесах, требует доработки. Заместитель председателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации Александр Холодов рассказал корреспонденту Gazeta.SPb.ru, какие минусы видит в сегодняшнем проекте.

По его мнению, текст проекта слишком сложен для понимания непосредственными пользователями популярных устройств — сегвеев, самокатов, роликов, скейтов и пр. А это в основном дети, подростки и молодые люди.

«Я несколько раз вдумчиво читал этот текст, но если вы попросите его пересказать, я не смогу. Впрочем, понятен он должен быть не человеку, который плотно этим занимался и имеет два высших образования, а, в первую очередь, ребенку, который пользуется этими средствами», — рассказал Gazeta.SPb.ru Александр Холодов.

Также эксперт полагает, что проект в его нынешнем виде нежизнеспособен и не сможет решить задачу безопасности дорожного движения. Причина — в нем очень много плохо продуманных моментов. «Например, для человека на роликовых коньках (а это тоже средство индивидуальной мобильности) также действует правило спешиться в случае помехи пешеходу. Как? Не может же он ролики на ходу сбросить», — говорит Александр Холодов.

К тому же от остальных средств индивидуальной мобильности (СИМ) отделены велосипеды. По мнению эксперта, делить правильнее по крупным группам: скорости, мощности, размеру или наличию двигателя у средства передвижения или возрасту его пользователя. Помимо этого, считает Александр Холодов, не решена проблема контроля за соблюдением правил. Кто и каким образом будет следить, например, за тем, чтобы движение по тротуарам или пешеходным дорожкам не превышало допустимых 20 км/ч?

Проект поправок к ПДД: что нового для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ)

Согласно новому проекту по внесению изменений в правила дорожного движения, кататься на СИМ детям до 7 лет можно будет только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон и лишь в сопровождении взрослых. Пользователям устройств от 7 до 14 лет родительский контроль не понадобится, а к разрешенным для езды участкам прибавляется велосипедная дорожка.

Всем остальным, кому больше 14 лет, разрешат кататься в пешеходной зоне, по велосипедной и велопешеходной дорожкам, проезжей части велосипедной зоны, полосе для велосипедистов. Если ничего из перечисленного нет, можно воспользоваться тротуаром или пешеходной дорожкой. На последнюю может выезжать взрослый, например, на электросамокате, если он сопровождает ребенка до 14 лет на СИМ или велосипеде.

Скоростной лимит в случая совмещенного движения не должен превышать 20 км/ч. При этом пешеходы имеют приоритет. Если для катания нет соответствующей инфраструктуры, можно выехать на обочину или правый край проезжей части. В таких случаях следует помнить, что скоростное ограничение на дорогах — 60 км/ч. При этом СИМ должно быть оборудовано электродвигателем, тормозами, световозвращателями, звуковым сигналом и белой передней фарой. То есть обычные самокаты, скейты и коньки на дороги не пустят.

Кроме этих рассматривается еще целый перечень требований. Среди них есть и знакомые. Например, если везешь электросамокат или моноколесо рядом, то ты уже пешеход. Или при выезде из жилой зоны пользователи СИМ должны будут уступить дорогу другим участникам движения.

Нельзя будет проезжать на СИМ в зону знака «Кроме лиц, использующих СИМ» или «Движение на велосипедах запрещено», ехать, держась одной рукой за руль, перевозить груз, выступающий более чем на полметра, а также пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией, пользоваться устройством в утомленном или болезненном состоянии и пьяном виде и т.д.

Что касается штрафов, то о них информации пока нет. Возможно, придется подготовить отдельный законопроект.

Напмним, проект поправок подготовили Минтранс и ГИБДД. Изменения касаются нескольких тематических блоков, в том числе самокатов, сегвеев, роликовых коньков и скейтбордов. Их предлагают объединить под новым термином «средство индивидуальной мобильности» (СИМ), а людей, пользующихся этими устройствами, в том числе подростков и детей, обязать подчиняться новым правилам.