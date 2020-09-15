В Пулковском парке появилось 486 новых фонарей

В Пулковском парке появилось 486 новых фонарей
Пулковский парк. Фото: Google.Maps

В Пулковском парке на три месяца раньше срока завершились работы по созданию уличного освещения, сообщили в Смольном.

Работы по созданию освещения в Пулковском парке, расположенном на пересечении Пулковского и Московского шоссе, начались после того, как жители Московского района начали жаловаться властям на отсутствие света в зеленой зоне.

Смольный поставил задачу завершить проект по освещению парка до начала осенне-зимнего периода. Теперь жителям Петербурга не страшно ходить по пешеходным дорожкам Пулковского парка в темное время суток. Также теперь подсвечены мемориальные ДОТы времен войны и территория рядом с местной церковью.

Всего в парке появилось 486 новых надежных фонарей. Сообщается, что освещением можно будет управлять дистанционно.

Помимо этого сообщается, что к концу сентября в парке появится игровая площадка, на которой будет специальное оборудование для маломобильных ребят.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге осветили 128 детских и спортивных площадок.

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