Wizz Air отложил сроки запуска перелетов из Петербурга в Европу

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air в очередной раз перенесла запуск масштабной программы перелетов из Северной столицы в европейские страны.

Об этом свидетельствует информация в разделе системы бронирования на сайте лоукостера. Согласно новому расписанию пассажиры смогут вылететь на Мальту не раньше 5 сентября. В Зальцбург и Копенгаген самолеты полетят только 4 декабря. Ранее авиаперевозчик планировал даты первых рейсов на середину декабря.

На ближайшие полгода Wizz Air также отменил рейсы между Петербургом и Сицилией. В то же время рейсы до столицы Великобритании, которая открыла границы с Россией с 1 августа, проходят по штатному расписанию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Wizz Air увеличит количество рейсов из Петербурга в Лондон. Совершать полеты в данном направлении лоукостер начал еще осенью 2019 года.