Wizz Air увеличит количество рейсов из Петербурга в Лондон

Туристы из Северной столицы получат возможность чаще совершать прямые перелеты в столицу Великобритании благодаря увеличению количества рейсов.

В четверг, 10 сентября, стало известно, что низкобюджетная авиакомпания Wizz Air UK начнет чаще отправлять свои самолеты в Лондон. Отныне воздушные судна будут летать в аэропорт Лутон из Пулково с частотой в 3 раза неделю, а не 2, как было ранее. Об этом сообщает пресс-служба Пулково.

До окончания летнего расписания полетов 25 октября, компания планирует выполнить 17 прямых рейсов «Санкт-Петербург — Лондон».

Напомним, компания возобновила перелеты в столицу Великобритании еще 19 августа. Совершать полеты в данном направлении лоукостер начал еще осенью 2019 года. До начала 2020 года самолеты Wizz Air перевезли между городами 29 тысяч пассажиров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лоукостер Wizz Air снова связал Петербург и Лондон прямыми рейсами.