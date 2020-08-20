Лоукостер Wizz Air снова связал Петербург и Лондон прямыми рейсами

Авиакомпания Wizz Air возобновила перелеты из аэропорта Пулково в столицу Великобритании.

Начиная со среды, 19 августа, петербуржцы вновь могут отправиться в Лондон из города на Неве. Из Пулково в аэропорт Лутон самолеты будут летать до 3 раз в неделю. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Билеты уже можно забронировать на сайте петербургского аэропорта или же на сайте самого авиаперевозчика.

Напомним, лоукостер Wizz Air начал совершать прямые рейсы Петербург — Лондон с осени 2019 года. В период с начала осуществления прямого авиасообщения до конца года прошлого года, самолеты компании перевезли между городами 29 тысяч пассажиров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Wizz Air запускает рейсы из Петербурга в города Италии. Самолеты низкобюджетной компании отправят путешественников в Бергамо, Болонью, Венецию и Катанию.