Wizz Air запускает рейсы из Петербурга в города Италии

Wizz Air добавит еще один A320 на базу в Пулково. Фото: Воздушные ворота Северной столицы

Wizz Air добавит еще один A320 на базу в Пулково. Фото: Воздушные ворота Северной столицы

Европейская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air запускает новые рейсы из Петербурга в итальянские города Бергамо, Болонья, Венеция и Катания. Запущены они будут в декабре 2020 — марте 2021.

Самолеты в Бергамо будут отправляться ежедневно, в Венецию — по понедельникам, средам и пятницам, в Болонью — по четвергам и воскресеньям, в Катанию — по вторникам и субботам. Цены на полеты начинаются от 24,99 евро.

«Заявленные итальянские города станут новинками расписания аэропорта Северной столицы», — отметил гендиректор управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев.

В компании добавили, что в декабре 2020 года Wizz Air разместит на операционной базе в аэропорту Пулково второй самолет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в сентябре 2020 года Wizz Air открывает операционную базу в аэропорту Пулково. Одновременно с этим будет запущено пять новых рейсов из Петербурга.