Ученым удалось обнаружить в янтаре следы спермы возрастом 100 миллионов лет

Ученым удалось обнаружить в янтаре следы спермы возрастом 100 миллионов лет
Клетки увидели с помощью микроскопа. Фото: rs.figshare.com

Исследователи смогли найти биоматериал половых клеток ракообразных остракод в идеальном состоянии, несмотря на возраст в 100 миллионов лет.

Находка стала беспрецедентным случаем. Ведь раньше настолько старых образцов спермы ученым найти еще не удавалось. Примечателен и размер клеток — он составляет примерно треть от тела самца.

Речь идет о цельном куске янтаря, в котором специалисты смогли разглядеть 39 остракод разных половых принадлежностей. На удачу ученых, они сохранились в настолько идеальном состоянии, что с помощью микроскопа удалось обнаружить следы спермы. Предварительно, смерть ракообразных наступила как раз после полового акта. Исследование об этом опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Весьма интересен тот факт, что остракоды существуют до сих пор. И анализ янтаря показал, что процесс их спаривания никак не поменялся за целых 100 миллионов лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что палеонтологи из Британии заявили об открытии нового вида динозавров.

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