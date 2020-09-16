Пьяный дебошир, который хотел вылететь в Анталью из Пулково, оказался жителем Сертолово

Выяснилось, что нетрезвый пассажир, из-за которого задержали вылет самолета, направлявшегося из Пулково в Анталью, является 26-летним жителем деревни Сертолово в Ленинградской области.

Нарушителя сняли с борта самолета во вторник, 15 сентября, мужчина должен был полететь рейсом авиакомпании «Россия» на популярный турецкий курорт. Однако пассажир во время посадки вел себя странным образом: он с трудом ориентировался в пространстве, не мог связать и двух слов, а в довершение к образу начал громко мяукать.

Кроме того, от мужчины исходил резкий запах алкоголя. В транспортной полиции gazeta.spb.ru сообщили, что жителя Сертолово доставили в дежурную часть и составили по факту нарушения административный протокол. Дебоширу придется ответить за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что через ветеринарный контроль в аэропорту Пулково прошла самая дорогая в мире кошка — саванна.