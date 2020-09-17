Коронавирус в Петербурге убил 24 человек

Пандемия продолжает уносить жизни людей во всем мире. Статистика снова не утешительна.

Сегодня, 17 сентября, стало известно, что в Санкт-Петербурге из-за коронавируса скончались 24 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе борьбе с инфекцией.

Всего за минувшие сутки выявили 211 заразившихся, выздороветь успели 107 горожан. Таким образом, с начала пандемии в городе зарегистрировано более 40 тысяч случаев заболевания, скончались 2725 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в мире число выявленных случаев коронавируса приближается к 29,5 млн.