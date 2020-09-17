В мире число выявленных случаев коронавируса приближается к 29,5 млн

В мире число выявленных случаев коронавируса приближается к 29,5 млн
Фото: pixabay.com

Коронавирусная инфекция коснулась почти 29,5 млн жителей планеты.

Об этом стало известно сегодня, 17 сентября. Как сообщили на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения, заболевание коронавирусной инфекцией нового типа было зафиксировано у 29 444 198 человек. Количество зафиксированных летальных исходов от осложнений, вызванных Covid-19, составило 931 321.

Наибольшее количество выявленных случаев инфицирования было зарегистрировано в Северной и Южной Америке, а также в Юго-Восточной Азии и Европе.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для туристов из России.

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