МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для туристов из России

В настоящее время рано говорить о конкретных сроках открытия границ Европы для россиян. Об этом заявили в МИД России.

В ведомтсве отметили, что угроза коронавирусной инфекции нового типа еще не преодолена. Как сообщает РИА Новости, для сохранения позитивных тенденций, наметившихся в последнее время, необходимо сохранять осторожность и бдительность.

Таким образом, решение о возобновлении регулярного авиасообщения необходимо тщательно проработать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцинация от Covid-19 педагогов и врачей будет добровольной. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.