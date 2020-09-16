МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для туристов из России

МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для туристов из России
Россиян призывают сохранять осторожность и бдительность для поддержания «позитивных тенденций». Фото: pixabay

В настоящее время рано говорить о конкретных сроках открытия границ Европы для россиян. Об этом заявили в МИД России.

В ведомтсве отметили, что угроза коронавирусной инфекции нового типа еще не преодолена. Как сообщает РИА Новости, для сохранения позитивных тенденций, наметившихся в последнее время, необходимо сохранять осторожность и бдительность.

Таким образом, решение о возобновлении регулярного авиасообщения необходимо тщательно проработать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцинация от Covid-19 педагогов и врачей будет добровольной. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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